Россиянин установил мировой рекорд, добравшись с Сахалина в Японию на кайтборде
17 октября 2019 21:30
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В ходе прямого эфира в своём фейсбуке он водрузил японский флаг на своё судно, так как того требуют правила.
— Япония наша! — добавил Новожеев.
При этом весь путь занял у него 2 часа 56 минут. Любопытно, что этот результат мог быть лучше, но тому помешали японские моряки, которые не разрешили ему высадиться на мысе Соя из-за большого количества сетей.
Фото: pixabay
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