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Новости /  Общество /  Социум  

Россиянин, которого в детстве украл отец, спустя 20 лет нашел мать

10 февраля 2020 19:43
145
Мужчине, оставшемуся без родных и документов, помогли найти мать через соцсети его коллеги по автомойке.
Мужчина, которого в детстве украл отец, спустя 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области и впервые в жизни получил паспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В 2000 году родители семилетнего мальчика из Волгоградской области развелись, ребенок жил с мамой, отец забирал его на выходные и однажды не вернул. Женщина отправилась к нему домой, но там никого не обнаружила, а соседи сообщили, что мужчина с сыном и престарелой матерью куда-то уехали. Бывшая жена обратилась в полицию, но розыск ничего не дал.

По информации полиции, мужчина привез ребенка в Ростов-на-Дону, где они жили по съемным квартирам и гаражам. При этом отец жестоко обращался с сыном, мальчик окончил всего два класса. За прошедшие 20 лет бабушка мальчика умерла, а его отец оказался в тюрьме за незаконный оборот наркотиков. Мужчине, оставшемуся без родных и документов, помогли найти мать через соцсети его коллеги по автомойке. Как сообщили РИА Новости в полиции, молодой человек переехал к ней в город Фролово Волгоградской области. 
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Комментарии


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