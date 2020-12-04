Россияне в среднем ожидают дожить до 78 лет при нынешнем образе жизни

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Россияне в среднем планируют дожить до 78 лет, учитывая свой образ жизни и текущие обстоятельства, передает ТАСС. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

"В среднем при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины настроены дожить до 81 года, а мужчины до 74 лет. Минимальное названное значение - 30 лет (среди женщин - 37 лет, среди мужчин - 30 лет), а максимальное - 150. В идеальных же условиях россияне могли бы дожить до 85 лет, а максимально прожить целых 200 лет", - следует из данных ВЦИОМ.

Старость, по мнению опрошенных, начинается с 62 лет. Такой точки зрения придерживается 21% в возрасте от 60 до 64 лет, 19% в возрастной категории 55-59 лет, 17% среди группы 50-54 лет, 11% - от 70 до 74 лет, 10% - от 65 до 69 лет.

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди в РФ, респонденты назвали бедность и низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья, болезни (44%), ощущение ненужности, невостребованности в обществе (19%) и одиночество (17%).

Согласно результатам опроса, 52% считают, что в России к пожилым людям относятся с уважением, в то время как 43% придерживаются противоположной точки зрения.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 ноября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС