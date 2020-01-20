Россияне смогут покупать "красивые" номера через портал госуслуг

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Автовладельцы смогут закрепить за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр на сайте госуслуг. При этом за понравившийся знак придется либо заплатить повышенную госпошлину, размер которой пропишут в Налоговом кодексе, либо победить в торгах."Сегодня пользователь автотранспортного средства при его регистрации получает регистрационный знак "по порядку" и не имеет возможность выбора "красивого" номера. Обширный международный опыт показывает, что практика законодательного закрепления возможности приобретения номеров различных типов, в которых заинтересованы владельцы автотранспортных средств, успешно внедрена во многих странах", — отметило ведомство.Регулировать порядок проведения аукционов будут регионы: они смогут повышать или понижать стартовую цену на номер при проведении конкурса. Торги будут длиться 30 дней, одно физическое лицо сможет участвовать не более пяти раз одновременно.Фото из открытых источников