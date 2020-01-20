Россияне смогут покупать "красивые" номера через портал госуслуг
20 января 2020 14:34
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Автовладельцы смогут закрепить за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр на сайте госуслуг. При этом за понравившийся знак придется либо заплатить повышенную госпошлину, размер которой пропишут в Налоговом кодексе, либо победить в торгах.
"Сегодня пользователь автотранспортного средства при его регистрации получает регистрационный знак "по порядку" и не имеет возможность выбора "красивого" номера. Обширный международный опыт показывает, что практика законодательного закрепления возможности приобретения номеров различных типов, в которых заинтересованы владельцы автотранспортных средств, успешно внедрена во многих странах", — отметило ведомство.
Регулировать порядок проведения аукционов будут регионы: они смогут повышать или понижать стартовую цену на номер при проведении конкурса. Торги будут длиться 30 дней, одно физическое лицо сможет участвовать не более пяти раз одновременно.
Фото из открытых источников
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