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Новости /  Общество /  Социум  

Россияне сегодня смогут увидеть "свидание" Венеры с Юпитером

24 ноября 2019 16:49
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Укрыть от чужих глаз две планеты во время сегодняшней встречи смогут только облака.
Сегодня вечером перед взором россиян откроется зрелищное небесное явление — сближение Венеры и Юпитера. Подобное астрономическое явление происходит всего один раз в год, но в 2019-м их выпало два. Первое было 22 января, передает life.ru.

— 24 ноября с 17:00 небо украсят две самые яркие планеты Венера и Юпитер. Венера (–3,9 m) будет проходить всего в 1° южнее от Юпитера (–1,9 m), — сообщила пресс-служба Московского планетария.

Помешать наблюдению за "свиданием" двух небесных светил может только погода. 



Фото:   соцсети
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Комментарии



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