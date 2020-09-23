Россияне рассказали о планах на новогодние праздники

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Более половины россиян (54%) заявили, что планируют провести новогодние праздники дома.

Российские граждане рассказали о планах, где они собираются провести новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Отмечается, что более половины россиян (54%) заявили, что планируют провести новогодние праздники дома. Еще 26% респондентов пока с планами на праздничные дни не определились.

Около 5% опрошенных заявили, намерены поехать куда-либо при благоприятной обстановке. Кроме того, 15% участников исследования заявили, что пока не покупали билеты или туры, но следят за ценами и планируют поездку.

Самыми популярными направлениями из Москвы на новогодние праздники, согласно опросу, стали Калининград, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь. Также интерес вызвали Владивосток и Красноярск. Всего в исследовании приняли участие 2,2 тыс. участников, пишут "Известия".