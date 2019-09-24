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Новости /  Общество /  Социум  

Россияне потратили полмиллиарда рублей на новые iPhone за три дня

24 сентября 2019 16:08
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Спрос на новые модели вырос почти втрое. Но важно учитывать, что в этом году все три модели вышли в продажу одновременно.
Портал OFD.ru проанализировал продажи новых моделей iPhone в России за первые три дня (20−22 сентября). Выяснилось, что пользователи купили 5854 смартфона на общую сумму 469,5 миллиона рублей, передает life.ru.

Таким образом, за год спрос на новые смартфоны Apple вырос почти втрое. За первые три дня продаж было куплено 2163 копии iPhone XS Max и iPhone XS на общую сумму 217,2 млн рублей.

Правда, важно учитывать, что в этом году все три модели вышли в продажу одновременно. В 2018 году XR, удешевлённая модель, появилась на витринах позже. Apple откладывала её выход из-за проблем с экраном.

20 сентября, в первый день продаж, россияне купили 2775 смартфонов (это 47% всех продаж за три дня!). Жители нашей страны брали минимум по одному новому смартфону Apple в минуту. Самым активным периодом продаж был интервал с 11 до 15 часов.

Больше половины (54%) всех продаж пришлось на iPhone 11, 29% — на iPhone 11 Pro и 17% — на iPhone 11 Pro Max. Средний чек на модель iPhone 11 составил 60 391 руб., на iPhone 11 Pro — 98 614 руб., на iPhone 11 Pro Max — 113 359 руб.

Больше всего новых моделей iPhone было приобретено в Москве (1580 шт.), Московской области (502 шт.), Санкт-Петербурге (303 шт.), Краснодарском крае (298 шт.), Республике Татарстан (243 шт.), Самарской области (229 шт.), Свердловской области (152 шт.), Башкортостане (135 шт.), Ханты-Мансийске (134 шт.) и Новосибирской области (131 шт.).

Среди моделей Pro и Pro Max самый популярный цвет — тёмно-зелёный, на втором месте — "серый космос", за ними расположились золотой и серебристый. У iPhone 11 самый популярный цвет — чёрный, 44% продаж. 22% пользователей выбрали белую версию, а 16% предпочли красный. Наименее востребованные цвета — зелёный, фиолетовый и жёлтый. 

Фото:   OFD.ru 
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