Россияне потратили полмиллиарда рублей на новые iPhone за три дня
24 сентября 2019 16:08
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Таким образом, за год спрос на новые смартфоны Apple вырос почти втрое. За первые три дня продаж было куплено 2163 копии iPhone XS Max и iPhone XS на общую сумму 217,2 млн рублей.
Правда, важно учитывать, что в этом году все три модели вышли в продажу одновременно. В 2018 году XR, удешевлённая модель, появилась на витринах позже. Apple откладывала её выход из-за проблем с экраном.
20 сентября, в первый день продаж, россияне купили 2775 смартфонов (это 47% всех продаж за три дня!). Жители нашей страны брали минимум по одному новому смартфону Apple в минуту. Самым активным периодом продаж был интервал с 11 до 15 часов.
Больше половины (54%) всех продаж пришлось на iPhone 11, 29% — на iPhone 11 Pro и 17% — на iPhone 11 Pro Max. Средний чек на модель iPhone 11 составил 60 391 руб., на iPhone 11 Pro — 98 614 руб., на iPhone 11 Pro Max — 113 359 руб.
Больше всего новых моделей iPhone было приобретено в Москве (1580 шт.), Московской области (502 шт.), Санкт-Петербурге (303 шт.), Краснодарском крае (298 шт.), Республике Татарстан (243 шт.), Самарской области (229 шт.), Свердловской области (152 шт.), Башкортостане (135 шт.), Ханты-Мансийске (134 шт.) и Новосибирской области (131 шт.).
Среди моделей Pro и Pro Max самый популярный цвет — тёмно-зелёный, на втором месте — "серый космос", за ними расположились золотой и серебристый. У iPhone 11 самый популярный цвет — чёрный, 44% продаж. 22% пользователей выбрали белую версию, а 16% предпочли красный. Наименее востребованные цвета — зелёный, фиолетовый и жёлтый.
Фото: OFD.ru
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