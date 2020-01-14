Россияне оценили шансы прожить в старости на собственные накопления

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Так считает большинство граждан старше 50 лет. При этом хуже всего обстоят дела на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге. После выхода на пенсию экономить придется 87% жителей Урала. В Центральной России, Северо-Западном и Южном федеральных округах доля неуверенных в своем финансовом будущем находится в диапазоне от 66,7 до 77,8%.Самая благоприятная ситуация зафиксирована в Приволжье, где количество граждан, довольных размером своих сбережений, составило рекордные 47,4%.По данным экспертов, в течение последних 10–20 лет только 13,8% россиян копили на старость. А четверть респондентов (24,8%) уже пожалели о том, что этого не делали.Фото: соцсети