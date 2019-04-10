Россияне назвали размер достойной зарплаты - около 66 тысяч рублей. Но почти половина уверены, что благополучие недоступно
10 апреля 2019 22:45
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В ходе исследования людям задавали вопрос: "Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?". Как пояснил проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Петербурге и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске. Самые скромные запросы у жителей Читы - 50 тысяч рублей, Улан-Удэ - 54 тысячи, Барнаула и Якутска - по 55 тысяч рублей в месяц.
В ходе исследования также был определен набор основных благ, составляющих стандарт качества жизни. Это наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа, дающая простор для творчества, путешествия по своей стране и за границу. Этим и объясняются достаточно высокие суммы, о которых говорили участники опроса.
В то же время 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48% утверждают, что никогда его не достигнут. Самая значительная доля участников исследования, которые утверждают, что уже добились высокого уровня благополучия, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе. Больше всего тех, кто уверен, что добьется достойного уровня дохода в ближайшие 5 лет, проживают во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске.
В ходе еще одного недавнего опроса выяснилось, что российской семье, чтобы свести концы с концами, требуется минимальный доход в 58,5 тысячи рублей, при этом 79,5% семей испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое. Более половины семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например, расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги. Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей.
У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести две пары подходящей по сезону обуви каждому члену семьи. Среди многодетных семей таких 40%. Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество, почти половина (49,1%) не в состоянии выехать куда-либо на ежегодный недельный отпуск, а 11% семей не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.
Также выяснилось, что многие граждане недовольны доходами и невозможностью платить за медицину и образование, а нынешнее время, по их словам, не благоприятствует крупным покупкам или сбережениям. Активную стратегию адаптации к сложным экономическим условиям - получение образования - могут себе позволить лишь 13% населения, тогда как абсолютное большинство остальных опрошенных РАНХиГС предпочитают экономить, тратить сбережения или занимать деньги.
В октябре прошлого года рекрутинговый портал Superjob провел опрос, в ходе которого выяснилось, что россияне в среднем хотели бы получать на пенсии по 37,3 тысячи рублей в месяц. Два года назад в ходе аналогичного опроса средняя желаемая сумма составила 35,2 тысячи рублей.
При этом мужчины заявили, что хотят получать более высокую пенсию (38,9 тысячи рублей), чем женщины (35,8 тысячи рублей). Как выяснилось из опроса, молодежь до 24 лет устроит пенсия в 31 тысячу рублей, а россияне старше 45 лет говорили как о желаемом доходе о пенсии в 39,2 тысячи рублей.
Отличающиеся друг от друга суммы оптимального дохода на пенсии, достаточного для комфортной жизни, называли люди разных профессий. Самую большую среднюю сумму обозначили программисты - 42 тысячи рублей в месяц. Юристы согласны на 41,2 тысячи, специалисты по рекламе - на 40,6 тысячи рублей в месяц. Примерно такая же сумма звучала у дизайнеров. Маркетологи говорили о доходе на пенсии в 40,1 тысячи, бухгалтеры - в 37,3 тыс. рублей.
Выяснилось, что работать после достижения пенсионного возраста собирается почти треть участников опроса. Жить только на государственную пенсию планируют лишь 16%. Остальные планируют обеспечить себе дополнительные источники дохода, среди которых средства от сдачи в аренду недвижимости, продажи продуктов подсобного хозяйства и изделий ручной работы
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Комментарии
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