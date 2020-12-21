Россияне назвали достаточный размер пенсии

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Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30–45 тыс. рублей, передают "Известия". Эта информация следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого приводит «РИА Новости» в понедельник, 21 декабря.

Компания провела исследование в ноябре. В нем участвовали 1500 человек со всей России.

«Большинство россиян (46,6%) считает, что пенсии в России не должны быть ниже 45 тыс. рублей, соответствуя средней зарплате по стране. Около 29,1% опрошенных хватило бы и 30 тыс. рублей», — отмечается в исследовании.

Еще 22,1% респондентов для нормальной жизни в старости необходимо более 45 тыс. рублей в месяц. Только 1% опрошенных считает достаточным примерно 25 тыс. рублей.

В Москве, которая отличается более высоким уровнем жизни, 44% опрошенных считают достаточной пенсию в пределах 45 тыс. рублей. 38,5% москвичей отметили, что она должна быть выше этой суммы.

При этом 52,3% респондентов в реальности получают или планируют получать пенсию в размере примерно 15 тыс. рублей.

Каждый пятый рассчитывает на пенсию до 30 тыс. рублей. Еще 4,3% респондентов надеются на пенсию до 45 тыс. рублей, а выше этой суммы — 2,4% опрошенных.

В конце ноября сервис по подбору персонала «Работа.ру» и российский негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка опубликовали результаты опроса, согласно которому представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им в старости. В опросе участвовали более 3 тыс. специалистов из восьми отраслей.

Так, программисты, финансисты и строители после выхода на пенсию хотели бы получать больше 100 тыс. рублей в месяц.

Медики, учителя, работники общепита и водители считают достаточным 40–50 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30–40 тыс. рублей в месяц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин