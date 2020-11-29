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Россияне хотят уложиться в прошлогодний бюджет январского отдыха

29 ноября 2020 12:53
209
Россияне хотят уложиться в прошлогодний бюджет январского отдыха

Каникулы длиннее, а бюджет прошлогодний: россияне рассказали, сколько денег они планируют потратить на празднование Нового года и 10 дней отдыха. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Бюджет праздника и новогодних каникул уже составили 35% россиян, в среднем траты составят 18300 руб. Женщины занимаются финансовым планированием чаще мужчин: 38 и 32% соответственно. На празднование и каникулы женщины хотят потратить в среднем 17000 руб., мужчины — 19300 руб. Каждый второй россиянин моложе 24 лет уже распланировал финансы и хочет в среднем уложиться в 18000 руб. Россияне с зарплатой менее 30 тыс. руб. занимаются новогодним бюджетированием чаще граждан с более высоким доходом: 43% против 32% среди опрошенных с зарплатой от 80 тыс. руб. У последних же закономерно самый высокий средний бюджет — 23000 руб.

По сравнению с прошлым годом средний бюджет россиян на праздник и каникулы практически не изменился: 18000 против 18300 руб.

Самые скромные траты на праздники среди жителей мегаполисов запланировали волгоградцы: 14300 руб., минус 5% за год. В Красноярске и Екатеринбурге бюджеты «похудели» на 6% и составляют 18700 и 17000 руб. соответственно. Самые большие расходы ожидаются в Москве (в среднем 22600 руб., +8% за год), Санкт-Петербурге (20700 руб., +6% за год) и Самаре (20000 руб., +8% за год).

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 759
Время проведения: 17—24 ноября 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 5000 респондентов

Фото: Pixabay.com

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Комментарии

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Леонид Симановский: В принятом Госдумой федеральном бюджете на 2021 год выделены средства на реконструкцию и строительство более 20 объектов в Самарской области
27 ноября 2020  12:52 
Леонид Симановский: В принятом Госдумой федеральном бюджете на 2021 год выделены средства на реконструкцию и строительство более 20 объектов в Самарской области
В том числе, выделены средства на финансирование двух первоочередных объектов, по поводу которых Леонид Симановский обращался с отдельным письмом в Минфин РФ. Строительство
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Прямая речь/Интервью
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Рассказал Игорь Осинькин после победы над
21 ноября 2020  15:38 
Игорь Осинькин: Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам
Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
28 ноября 2020  10:35
В Тольятти планируется экологический эксперимент
В Тольятти планируется экологический эксперимент
Речь идёт об установке в жилых кварталах специальных датчиков для дополнительного контроля за состоянием качества воздуха в различных точках. Новости Тольятти
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26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
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24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
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