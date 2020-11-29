Россияне хотят уложиться в прошлогодний бюджет январского отдыха

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Каникулы длиннее, а бюджет прошлогодний: россияне рассказали, сколько денег они планируют потратить на празднование Нового года и 10 дней отдыха. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.



Бюджет праздника и новогодних каникул уже составили 35% россиян, в среднем траты составят 18300 руб. Женщины занимаются финансовым планированием чаще мужчин: 38 и 32% соответственно. На празднование и каникулы женщины хотят потратить в среднем 17000 руб., мужчины — 19300 руб. Каждый второй россиянин моложе 24 лет уже распланировал финансы и хочет в среднем уложиться в 18000 руб. Россияне с зарплатой менее 30 тыс. руб. занимаются новогодним бюджетированием чаще граждан с более высоким доходом: 43% против 32% среди опрошенных с зарплатой от 80 тыс. руб. У последних же закономерно самый высокий средний бюджет — 23000 руб.



По сравнению с прошлым годом средний бюджет россиян на праздник и каникулы практически не изменился: 18000 против 18300 руб.



Самые скромные траты на праздники среди жителей мегаполисов запланировали волгоградцы: 14300 руб., минус 5% за год. В Красноярске и Екатеринбурге бюджеты «похудели» на 6% и составляют 18700 и 17000 руб. соответственно. Самые большие расходы ожидаются в Москве (в среднем 22600 руб., +8% за год), Санкт-Петербурге (20700 руб., +6% за год) и Самаре (20000 руб., +8% за год).



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 759

Время проведения: 17—24 ноября 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 5000 респондентов

Фото: Pixabay.com