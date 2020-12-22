Россияне хотят, чтобы в новогодней речи Путин сказал, как поднять уровень жизни и когда нас ждет победа над коронавирусом

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Топ-3 тем для новогодней речи президента в пожеланиях россиян: благосостояние граждан, здравоохранение и экономика. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.



Речь В.Путина в последние минуты 2020 года 43% россиян будут слушать внимательно, еще 29% особенно не вникая. Причем наиболее внимательно к обращению президента относится молодежь до 24 лет (51%).



В 2014 году после присоединения Крыма и ввода санкций, 56% россиян внимательно следили за новогодним обращением президента. Сейчас таковых меньше, чем шесть лет назад (43%). Впрочем, внимание к новогоднему обращению первого лица выше, чем в относительно стабильные годы: в 2012 и 2018 гг. лишь треть россиян говорили, что будут слушать речь президента внимательно.



На вопрос, какую главную тему россиянам хотелось бы услышать в речи В.Путина, 13% высказали пожелание, чтобы президент поднял вопрос уровня жизни населения. О том, когда Россия победит COVID-19, хотели бы услышать 9%. О ситуации в экономике — 6%. 3% считают, что главной темой новогоднего обращения должен стать вопрос безопасности страны. Еще 3% россиян достаточно просто новогоднего поздравления и пожелания от первого лица государства. По 2% назвали главными темами поддержку семьи и детства, а также будущее России.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 455

Время проведения: 23—28 ноября 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов