Россиянам указали на "ежедневную" ошибку при запуске автомобиля

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Многие водители допускают ошибку, стараясь быстрее завести мотор автомобиля, считают эксперты портала "АиФ", передает РИА Новости.

Автор статьи отмечает, что первые секунды после включения зажигания важны для правильной настройки электроники в машине, и прерывать этот процесс, переводя ключ в положение "Старт", не стоит.

"Электроника современного автомобиля не зря начинает опрашивать технические системы и проводить внутреннюю диагностику. Помимо выявления возможных неисправностей программа, прописанная в памяти электронного блока управления, собирает данные об окружающей обстановке и климатических условиях", — говорится в публикации.

По словам специалиста, особенно такая настройка важна в зимнее время года, так как именно в этот момент электроника "опрашивает" датчики и выбирает один из алгоритмов смесеобразования для запуска двигателя.

В случае быстрого перевода в "рабочий" режим автомобиль функционирует на усредненных показателях. В статье подчеркивается, что это может привести к выбрасыванию недогоревших паров бензина в катализатор.

"Секунды некорректной работы при ежедневных пусках складываются в минуты и часы и могут повлиять на ресурс катализатора", — предупредил автор.

Самым опасным, как отмечается в публикации, является быстрый запуск автомобилей с дизельным мотором. Неправильные действия водителя могут привести к неполному сгоранию топлива, неравномерной работе цилиндров и в некоторых случаях засорению фильтров продуктами распада солярки.