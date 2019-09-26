Россиянам с 1 октября запретили жарить шашлыки и курить на балконах

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— Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, — рассказали в ведомстве.Не касаются подобные правила мест, которые специально отведены для курения.