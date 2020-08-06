Россиянам разрешили въезд в Черногорию с 7 августа без ограничений

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"Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве", - отметила пресс-служба в распространенном сообщении.Ранее Национальный координационный совет по борьбе с инфекционными заболеваниями Черногории принял решение включить Россию в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию балканской республики. Ее правительство отметило, что такое решение принято на основе "нужд туристического сектора и национальных интересов Черногории".Число инфицированных коронавирусом в Черногории за предыдущие сутки возросло на 50, число жертв увеличилось до 57. Больше всего заразившихся в столице страны Подгорице, в городах Биело-Поле, Никшич, Цетине, Бар, Котор, Ульцинь и ряде других. В то же время, по мнению специалистов, крайне малое число тестируемых не дает представление о масштабах распространения вируса в стране.На фоне эпидемии сложилась трудная ситуация в туристическом секторе черногорской экономики. По данным туристической организации страны, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.Фото: Гавриил Григоров/ТАСС