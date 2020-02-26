Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной день всероссийского голосования по конституции

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–– Те, кто работает сдельно, понятно, что за этот день ничего не получат... Сдельные работники, что они делали, за то и получают. Те, кто на окладе, а таких у нас 80%, получают полностью заработную плату за данный месяц вне отношения к тому, что будет ещё один выходной, –– объяснил Шмаков.Фото: Петр Ковалев / ТАСС / РБК