Россия заняла второе место по числу пользователей Apple Pay в мире. Кто на первом?

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Источники Ведомостей рассказали о популярности платежной системы Apple Pay в мире, передает iphones.ru.

По их данным, на второй позиции по числу активных пользователей оказалась Россия, на первом — США. Тройку лидеров замыкает Великобритания.

В октябре и ноябре 2020 года самым популярным мобильным платежным сервисом среди клиентов МТС банка также стал Apple Pay, через него совершили 39% бесконтактных транзакций. За ним следуют Google Pay (35%), Samsung Pay (23%). Остальные 3% ушли другим сервисам.

В России активно 20-25 млн iPhone с поддержкой Apple Pay. Эксперты уточнили, что почти все владельцы пользуются платежной системой от Apple.

Фото: iphones.ru