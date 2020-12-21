Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

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Россия останавливает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на неделю, сообщает в понедельник, 21 декабря, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, передают "Известия".

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели», — говорится в сообщении.

Добавляется, что оперштаб на данный момент изучает ситуацию с появлением нового штамма COVID-19 в Великобритании. Дальнейшие решения будут приняты по итогам рассмотрения.

Ранее в понедельник академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев выразил мнение, что степень заразительности нового штамма коронавируса из Великобритании выше, чем у того вируса, который сейчас присутствует на территории России.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший, вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

19 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал, что выявленный на юге Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразен. По словам политика, первоначальные признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.

При этом Джонсон уточнил, что доказательств того, что новый вариант инфекции более смертоносен или вызывает более тяжелое течение болезни, нет. В тот же день он объявил об ужесточении ограничительных мер в Лондоне и на юге страны из-за распространения инфекции. Сами британцы начали массово покидать Лондон.

Кроме того, новый штамм COVID-19 был обнаружен в ряде других стран, в частности в Нидерландах, Австралии, Дании, а также в Италии.

Некоторые страны уже объявили о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с выявлением там новой разновидности COVID-19.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев