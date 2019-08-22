Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 22 августа, 21:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/08:
USD 66.26
-0.52
EUR 73.5
-0.48
Новости /  Общество /  Социум  

Российскому флагу 350 лет: россияне очень им гордятся, но цвета путают до сих пор

22 августа 2019 19:27
89
По данным на текущий год, 84% испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага, 81% - герба, 85% - при звуках государственного гимна, отмечается в материалах ВЦИОМ.
Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню государственного флага России выпустил опрос, согласно которому большинство россиян гордятся госсимволикой страны и считают недопустимым невежество в этом вопросе, но в то же время сами довольно плохо знают правильное расположение цветов на российском триколоре и первые строчки государственного гимна, передает newsru.com.

Опрос проводился 20 августа по телефону посредством случайной выборки стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Результаты показали, что государственным флагом, гербом и гимном гордятся и восхищаются соответственно 61%, 57% и 64% респондентов. Во всех случаях это меньше, чем в 2015-м и 2017-м годах, данные по которым приведены в сводной таблице.

В целом, по данным на текущий год, 84% испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага, 81% - герба, 85% - при звуках государственного гимна, отмечается в материалах ВЦИОМ.

Большинство опрошенных (53%) заявили, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах. 19% сочли это допустимым в некоторых случаях, 20% назвали это личным делом каждого, 6% признают такую ситуацию нормальной. При этом проверочный тест участники опроса сдали на тройку. Назвать правильное расположение полос на российском флаге (белая, синяя, красная) смогла только половина респондентов, причем наибольшую грамотность показала молодежь от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%). 37 процентов запутались в порядке расположения цветов, 9% назвали неверно и цвета, и их расположение, 4% затруднились с ответом.

Еще хуже россияне справились с вопросом о первой строчке государственного гимна ("Россия - священная наша держава, Россия - любимая наша страна"). Слова напутали 40% опрошенных, в основном, люди старше 60 лет, привыкшие к тексту советского гимна. 42% вообще не смогли припомнить первую строчку гимна. Среди них превалировали люди от 45 до 59 лет (46%) и старше 60 лет (49%).

Только 17% воспроизвели слова безошибочно, и тут снова отличились 18-24-летние (42% ответили правильно). 25-34-летние граждане показали результат похуже - 35%. Успешнее всего участники опроса справились с тестом на знание государственного герба (двуглавый орел). 73% знают, что на нем изображено. Среди молодежи до 24 лет и людей с высшим образованием таких оказалось большинство - по 82%. Правильное описание герба реже давали граждане от 45 до 59 лет (70%) и старше 60 лет (67%).

Судя по сайту ВЦИОМа, последний раз россиян проверяли на знание флага, герба и гимна в августе 2015-го, спустя год после присоединения Крыма к РФ. Тогда цвета и порядок полос российского триколора верно назвали 64% респондентов, первую строчку государственного гимна смог вспомнить 41% россиян, а изображение на гербе верно описали 82% опрошенных. Десятилетний рекорд граждане России поставили в 2013 году: тогда 70% участников опроса ВЦИОМ смогли назвать правильно и цвета флага, и их последовательность.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
22 августа 2019  21:01
Масштабные мероприятия развернулись во всех девяти районах города.
Районные праздники в день российского флага посетили 16 000 самарцев
Масштабные мероприятия развернулись во всех девяти районах города.  Социум
36
22 августа 2019  19:45
Флаг занял всю длину 2-ой очереди набережной. Его вес более 450 кг, площадь - 4500 квадратных метров!
На самарской набережной развернули самый большой российский флаг
Флаг занял всю длину 2-ой очереди набережной. Его вес более 450 кг, площадь - 4500 квадратных метров!  Социум
82
22 августа 2019  19:27
По данным на текущий год, 84% испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага, 81% - герба, 85% - при звуках государственного гимна, отмечается в материалах ВЦИОМ.
Российскому флагу 350 лет: россияне очень им гордятся, но цвета путают до сих пор
По данным на текущий год, 84% испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага, 81% - герба, 85% - при звуках государственного гимна, отмечается в... Социум
87
Весь список

Здравоохранение
22 августа 2019  17:48
По настоящее время пострадавшая находится в коме.
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
По настоящее время пострадавшая находится в коме.  Здравоохранение
106
22 августа 2019  14:43
Операторы центра будут консультировать жителей города, осуществлять запись на прием к врачам и предоставлять справочную информацию об адресе и режиме работы медорганизации.
Самарцы смогут записаться на приём к врачам поликлиник по единому телефону
Операторы центра будут консультировать жителей города, осуществлять запись на прием к врачам и предоставлять справочную информацию об адресе и режиме работы... Здравоохранение
202
22 августа 2019  10:48
В Большечерниговском районе Самарской области появится фельдшерско-акушерский пункт
В Большечерниговском районе Самарской области появится фельдшерско-акушерский пункт
Об этом сообщает Минсельхоз региона. Здравоохранение
171
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14251
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14240
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14345
Весь список
Туризм
20 августа 2019  10:41
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
248
19 августа 2019  16:49
Зарубежная недвижимость. Поиск и покупка с Domire Estate
 Приобретение жилья за рубежом давно перестало быть чем-то особенным и исключительным.  Туризм
65
16 августа 2019  09:01
Турецкие торговцы потребовали ограничить систему всё включено
Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «всё включено»
На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране. Туризм
258
Весь список
Образование
21 августа 2019  20:38
Авторский коллектив ведущих историков региона создал интерактивный учебник по истории нашей малой Родины.
Школьники губернии начнут изучать новый предмет - "История Самарского края
Авторский коллектив ведущих историков региона создал интерактивный учебник по истории нашей малой Родины.  Образование
347
21 августа 2019  18:22
Такая мера позволяет активнее пополнять кадровый состав медицинских организаций, испытывающих потребность в специалистах.
Студентами СамГМУ стали почти 400 абитуриентов, заключивших договоры о целевом обучении
Такая мера позволяет активнее пополнять кадровый состав медицинских организаций, испытывающих потребность в специалистах.  Образование
351
21 августа 2019  17:35
Минэкономразвития СО и СГЭУ договорились о сотрудничестве в сфере реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Самарский государственный экономический университет примет участие в реализации нацпроектов
Минэкономразвития СО и СГЭУ договорились о сотрудничестве в сфере реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной... Образование
328
Весь список

Культура
21 августа 2019  11:57
СамАрт открыл 89-й театральный сезон
«СамАрт» открыл 89-й театральный сезон
Новый театральный сезон «СамАрт» откроет Днем знаний. Культура
223
21 августа 2019  11:27
Кино-выходные состоятся в Самаре
Кино-выходные состоятся в Самаре
Горожан ждет кинопоказ в сквере музея Эльдара Рязанова и Фестиваль уличного кино в Струковском саду.  Культура
475
21 августа 2019  09:31
Победители и призеры XVIII молодёжных Дельфийских игр получили премии
Победители и призеры XVIII молодёжных Дельфийских игр получили премии
По итогам официального командного первенства Самарская область заняла шестое место среди регионов России.  Культура
227
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14989
Весь список
Мода
21 августа 2019  21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.
Чем клатч отличается от дамской сумочки?
  Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.  Мода
43
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14467
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1146
Весь список


Видео
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
187
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
215
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
488
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1104
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
592
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
690
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
607
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
417
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
577
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
940
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
905
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
859
Весь список

Мероприятия
Районные праздники в день российского флага посетили 16 000 самарцев
На самарской набережной развернули самый большой российский флаг
В Самаре состоится торжественное открытие памятника Петру Алабину
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные