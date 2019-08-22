Российскому флагу 350 лет: россияне очень им гордятся, но цвета путают до сих пор
22 августа 2019 19:27
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Опрос проводился 20 августа по телефону посредством случайной выборки стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Результаты показали, что государственным флагом, гербом и гимном гордятся и восхищаются соответственно 61%, 57% и 64% респондентов. Во всех случаях это меньше, чем в 2015-м и 2017-м годах, данные по которым приведены в сводной таблице.
В целом, по данным на текущий год, 84% испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага, 81% - герба, 85% - при звуках государственного гимна, отмечается в материалах ВЦИОМ.
Большинство опрошенных (53%) заявили, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах. 19% сочли это допустимым в некоторых случаях, 20% назвали это личным делом каждого, 6% признают такую ситуацию нормальной. При этом проверочный тест участники опроса сдали на тройку. Назвать правильное расположение полос на российском флаге (белая, синяя, красная) смогла только половина респондентов, причем наибольшую грамотность показала молодежь от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%). 37 процентов запутались в порядке расположения цветов, 9% назвали неверно и цвета, и их расположение, 4% затруднились с ответом.
Еще хуже россияне справились с вопросом о первой строчке государственного гимна ("Россия - священная наша держава, Россия - любимая наша страна"). Слова напутали 40% опрошенных, в основном, люди старше 60 лет, привыкшие к тексту советского гимна. 42% вообще не смогли припомнить первую строчку гимна. Среди них превалировали люди от 45 до 59 лет (46%) и старше 60 лет (49%).
Только 17% воспроизвели слова безошибочно, и тут снова отличились 18-24-летние (42% ответили правильно). 25-34-летние граждане показали результат похуже - 35%. Успешнее всего участники опроса справились с тестом на знание государственного герба (двуглавый орел). 73% знают, что на нем изображено. Среди молодежи до 24 лет и людей с высшим образованием таких оказалось большинство - по 82%. Правильное описание герба реже давали граждане от 45 до 59 лет (70%) и старше 60 лет (67%).
Судя по сайту ВЦИОМа, последний раз россиян проверяли на знание флага, герба и гимна в августе 2015-го, спустя год после присоединения Крыма к РФ. Тогда цвета и порядок полос российского триколора верно назвали 64% респондентов, первую строчку государственного гимна смог вспомнить 41% россиян, а изображение на гербе верно описали 82% опрошенных. Десятилетний рекорд граждане России поставили в 2013 году: тогда 70% участников опроса ВЦИОМ смогли назвать правильно и цвета флага, и их последовательность.
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