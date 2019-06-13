Российского офицера освободили из плена в Афганистане

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Сейчас он находится в Москве, освободить его удалось при помощи российского МИДа и Главного управления национальной безопасности Афганистана (ГУНБ), рассказали его друзья. В российском посольстве в Афганистане на звонки РБК не ответили.«Мы прилетели в Герат, нас встретил помощник, который и оказался предателем, уже по пути из аэропорта нас захватили», — рассказал Лаврентьев об обстоятельствах пленения. Экспедиция направлялась в провинцию Герат на поиск и опознание останков советских воинов-интернационалистов, пропавших без вести в ходе войны в Афганистане 1979–1989 годов. Большую часть Герата контролирует правительство Афганистана, некоторые районы находятся под контролем «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), отметил в разговоре с РБК директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар.По словам Лаврентьева, в посольстве России в Кабуле узнали о его пленении на третий день — туда пришел захваченный вместе с ним переводчик, которого талибы отпустили, чтобы тот передал требование выкупа. Где-то через неделю после пленения талибы дали Лаврентьеву прослушать аудиосообщение от одного из сотрудников посольства России в Кабуле, рассказал он. Дипломат передавал, что МИД занимается вызволением россиянина. В плену Лаврентьева, рассказали его друзья, заставляли ходить по камням без обуви, чтобы он травмировал ноги и не смог убежать, пару раз бандиты инсценировали расстрел пленника.Освобожден Лаврентьев был 22 апреля. Точные обстоятельства и условия освобождения он, по его словам, не знает.Для освобождения Лаврентьева была проведена спецоперация, рассказал РБК источник, близкий к силовым структурам Афганистана. Деньги платить не стали — ГУНБ захватил несколько талибов, их обменяли на Лаврентьева, сказал он.РБК направил запрос в МИД России с просьбой рассказать о том, какую роль сыграла российская дипмиссия в освобождении Лаврентьева. По словам россиянина, его освободили «далеко от города». Пленившая его группировка при передаче пленника ГУНБ стояла под флагами «Талибана», рассказывает он.«После этого мы приехали в Герат, я помылся, вызвали врача, обработали ноги. На следующий день полетели в Кабул, — говорит он. — В посольство передали не сразу, еще день держали в ГУНБ. Потом передали послу [России в Афганистане Александру Мантыцкому]». В посольстве Лаврентьев провел около недели, пока ему делали свидетельство на возвращение (временно заменяет загранпаспорт). Это было главным препятствием для немедленной отправки в Москву, говорит Лаврентьев, — талибы забрали у него документы и одежду — все, что было с собой. 30 апреля Лаврентьев прилетел в Москву.В Москве Лаврентьеву сделали операцию на поврежденном глазу — она прошла успешно, рассказывает он. Раны на ногах медленно заживают, сейчас он уже может ходить «в кроссовках с толстыми носками». По словам Лаврентьева, он продолжит заниматься поиском пропавших без вести интернационалистов.