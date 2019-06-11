Российское рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышении кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень
11 июня 2019 17:25
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По мнению аналитиков АКРА, уровень рейтинга региона входит в группу более высокого качества инвестиционной привлекательности регионов «AА(RU)», означающую высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости.
Сейчас уровень рейтинга области достиг до такого экономически развитого субъекта РФ, как Московская область, что позитивно отразится на инвестиционной привлекательности региона.
Самарской области удалось получить высокий рейтинг, который уступает рейтингам республики Татарстан и регионов, которые имеют «страновой» уровень рейтинга. За всю историю присвоения рейтингов АКРА только рейтинги Самарской области за последние два года были повышены на три ступени, что свидетельствует о значительной позитивной динамике развития региона по сравнению с другими субъектами России.
Основными факторами, оказавшими влияние на повышение рейтинга, по мнению аналитиков АКРА, являются рост сбалансированности областного бюджета благодаря позитивной динамике бюджетных показателей и эффективная политика управления государственным долгом Самарской области. Аналитики АКРА отмечают «улучшение графика погашения долга, снижение долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности». А эффективное «управление регионом временно свободными остатками бюджетных средств позволяет бюджету получать дополнительные доходы и частично компенсировать расходы на обслуживание долга».
В дальнейшем к позитивному рейтинговому действию могут привести снижение доли обязательных расходов в составе бюджета и опережающий среднестрановые темпы рост показателей развития экономики региона.
Повышение уровня кредитного рейтинга позитивно отразится на инвестиционной привлекательности региона, что позволит дать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Самарской области.
Ольга Дуранова, директор Самарского филиала ООО «АТОН»:
- Самарская область продолжает движение вверх по шкале кредитных рейтингов. Логичным продолжением после декабрьского улучшения прогноза со «Стабильного» на «Позитивный» российским рейтинговым агентством АКРА стало повышение кредитного рейтинга Самарского области до уровня «АА(RU)». Таким образом, Самарский регион встал в один ряд по кредитоспособности с Московской областью, «страновой» рейтинг (ААА) уже на расстоянии вытянутой руки. Это уже не первое повышение рейтинга региона в 2019 году, в феврале рейтинговое агентство Moody’s подняло уровень рейтинга на одну ступень до уровня «Ва2», то есть последовательное улучшение динамики финансовых показателей Самарской области отмечено как российскими, так и зарубежными независимыми специалистами.
Все эти факты в совокупности позволят и дальше снижать стоимость заимствований на публичном рынке, повышать эффективность управления государственным долгом и выходить на опережающие темпы роста экономики региона. передает vkonline.ru.
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