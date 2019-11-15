Российский ученый-математик отравился «Кротом»

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По его словам, Ишаев-Мусатов перепутал жидкость с водой, которая стояла в ванной комнате. Сын математика отметил, что его отец в силу возраста, вероятно, не понимал, что делает.Сейчас ученый находится в Институте имени Склифосовского в тяжелом состоянии.Фото: letopis.msu.ru