Российский миллиардер объяснил, почему бросил в толпу 20 тысяч долларов
6 октября 2019 18:21
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Миллиардер сравнил этот поступок с "трезвым расчетом". Он рассказал, что в детстве отец подарил ему один доллар и посоветовал приумножить его, а затем передать другому человеку. Рыбаков выполнил указание и решил поделиться "символической билетом" для больших начинаний со зрителями, поэтому на публику высыпались купюры с подписью бизнесмена и надписью X10 (умножь на десять. – Прим. ред.).
Предприниматель признался, что его жизненной целью стало повышение благосостояния и уровня счастья людей.
"Это мои вложения в осуществление моей цели. Я – инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства – ему их не жалко", – отметил Рыбаков в интервью "74.ru".
За час выступления миллиардер заработал 200 тысяч долларов. Высыпанные в толпу деньги бизнесмен назвал "кэшбеком" для посетителей.
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