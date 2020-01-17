Российский гонщик выиграл "Дакар-2020"

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Его победителем стала российская команда "КАМАЗ-мастер" под управлениемОн же стал и итоговым триумфатором гонки, одержав победу на "Дакаре" во второй раз в карьере.Второе место тоже занял российский экипаж. Тройку призёров замкнула команда из Белоруссии.Фото: ТАСС / Александр Щербак