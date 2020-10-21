Российский день без бумаги: отказался от распечаток – проходи Экодиктант онлайн!

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В Российский день без бумаги – 22 октября – экологическое сообщество спешит напомнить: разумное использование бумаги и картона поможет сохранить природные ресурсы страны – древесину, воду и топливо. Всероссийский экологический диктант присоединяется к празднику и сообщает: проверить свою экологическую грамотность 15 и 16 ноября можно будет в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус. Писчие принадлежности не понадобятся – только знания о родной природе и основы охраны окружающей среды.

По данным из «Информации о социально-экономическом положении России» Росстата за 2019 г., производство бумаги и картона в России составило примерно 9 млн тонн. Если предположить, что для изготовления одной тонны бумаги используется 24 дерева, выходит шокирующая цифра – 216 млн деревьев. При этом человечество тратит бумагу нецелесообразно, увеличивая количество бумажного мусора.

Возможно ли подарить вторую жизнь черновикам дипломной работы и ненужным отчетам, исписанным тетрадям, старым газетам и журналам? Как подготовить макулатуру к переработке? Какие виды бумаги и картона не пригодны для повторного использования? Чтобы спасти лес, не нужно многое – лишь минимальные экологические знания о сборе макулатуры.

«Переработанная бумага не только спасает деревья от вырубки, но и значительно уменьшает все остальные затраты на производство печатной продукции. При этом сдавать макулатуру в переработку очень просто, главное – знать, какая бумага подходит, в каком виде и где её смогут принять», – рассказала эколог, председатель правления АНО «Равноправие» и сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта Наталья Соколова. Она добавила, что переработать можно бумажные изделия со знаками «20-21-22» в треугольнике или «PAP». А вот с пометкой C/PAP – ламинированную пластиком или металлом бумагу – в пункте сбора макулатуры не примут. Также эколог посоветовала обращать внимание на продукцию со знаком FSC. Это бумага, полиграфия и строительные материалы из дерева, для изготовления которых было использовано легальное сырье, а при заготовке применялись способы устойчивого лесопользования, были учтены права местных жителей, работников предприятия и коренного населения.

«Примерно 100 кг макулатуры спасают одно дерево от вырубки, а новая экологическая культура россиян спасет нашу окружающую среду от ошибок, которые мы часто допускаем от незнания о возможностях сохранить природные ресурсы, уберечь леса и их обитателей от пожаров, моря и реки – от загрязнения и гибели подводного мира», – говорит Н.Соколова.

Напомним, Всероссийский экологический диктант пройдет 15-16 ноября 2020 года и будет приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов (рециклинга). Его участниками станут свыше двух миллионов человек – школьники и студенты, представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники крупнейших корпораций. Все получат сертификаты, а победители – почётные грамоты и призы.

Организаторами Экодиктанта являются Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».

В Самарской области оператором является ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр».