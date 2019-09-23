Российские ученые создали искусственное мясо

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Исследовательские работы велись на протяжении двух лет. Первые 40 грамм мяса, выращенного в лабораторных условиях, обошлись в 900 тысяч рублей."Отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году при условии решения правового статуса данного продукта. На сегодняшний день в мире стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм, хотя еще 3 года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100-300 тысяч долларов за 1 кг", - говорится в сообщении.По оценке экспертов ОКПИ, через пять лет килограмм культивируемого мяса говядины в рознице будет стоить 800 рублей.Как отмечается, искусственное мясо безопасно для человека, а срок его хранения вдвое выше традиционного. Такое мясо получают из небольшого куска мышечной ткани теленка элитной породы "Абердин-ангус" в возрасте 2-3 дней. Клетки помещают в питательную среду для поддержания роста и деления клеток. Культуральная среда представляет собой гель, состоящий из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы, факторов прикрепления и роста."Решающий вопрос в процессе получения мяса - это выбор подходящего состава среды. Она не только должна поддерживать деление клеток, но придавать продукту максимально реалистичный вкус, сочность, цвет и аромат. При этом среда - один из самых дорогостоящих ингредиентов, она влияет на стоимость выращивания клеток", - прокомментировал генеральный директор ОКПИ Александр Савков.