Российские миротворцы провели под Самарой учение по отражению атаки на буферную зону

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По замыслу учения, военнослужащие получили оперативную информацию о готовящихся массовых провокациях в подконтрольной зоне. Подразделения были приведены в полную боевую готовность, мониторинг обстановки велся по средствам воздушной и наземной разведки. Для этого были применены беспилотники «Орлан-10», комплексы разведки КРУС «Стрелец» и другая техника. По итогам маневров миротворцы смогли на подъезде к блокпостам остановить несколько автомобилей, начиненных взрывчатыми веществами, обнаружить все вооруженные группы, пытавшиеся незаметно пересечь буферную зону, отразить одновременную атаку на два блокпоста. Командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Андрей Колотовкин, которому подчинена миротворческая бригада, дал положительную оценку действиям военнослужащих.Учение проводилось с учетом последнего опыта, полученного командованием Вооруженных Сил России в локальных конфликтах. В них приняли участие более 500 миротворцев и свыше 80 единиц военной техники, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)