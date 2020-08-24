Россельхознадзор по Самарской области - новые очаги АЧС. 

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Ровно 100 случаев африканской чумы свиней выявлено с начала 2020 года по настоящее время на территории Самарской области. За последние несколько дней новые очаги АЧС появились в лесной зоне и в границах населенных пунктов Шигонского, Приволжского и Безенчукского районов.А также добавились случаи обнаружения погибших от африканской чумы свиней кабанов на территории Национального парка «Самарская Лука». Всего с начала 2020 года и до настоящего момента на территории Самарской области зарегистрировано 100 случаев заболевания африканской чумой свиней, из них 38 случаев - среди диких кабанов, 60 случаев зарегистрированы у домашних свиней и 2 случая выявления генома АЧС в продукции животноводства. Всего на 24 августа 2020 года зарегистрировано 49 эпизоотических очага и 51 инфицированных объектов.С начала 2020 года африканская чума свиней зарегистрирована уже на территории десяти муниципальных районов Самарской области: Кошкинского, Красноярского, Ставропольского, Сызранского, Сергиевского, Исаклинского, Безенчукского, Кинель-Черкасского, Волжского, Шигонского районов, а также на территории Красноглинского внутригородского района г. Самары, а также в границах г. Новокуйбышевска и Жигулевска.Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области и Департамента по ветеринарии Самарской области провели во всех вновь обнаруженных очагах все необходимые мероприятия по дезинфекции помещений для животных и другие мероприятия по локализации и предотвращению распространения африканской чумы свиней. В радиусе 5 км от очага АЧС ветеринары обязаны произвести полную ликвидацию всего свинопоголовья.