Россельхознадзор напоминает об опасности заболевания трихинеллезом

Трихинеллез - это острое паразитарное заболевание животных и человека. Заболевание известно более, чем у 60 видов животных. Вызывается мелким паразитическим червем – трихинеллой.
Человек и животные заражаются трихинеллезом, поедая мясо, в котором находятся личинки паразита. Основные носители трихинелл – кабан и медведь. Соление и копчение мяса не приводят к гибели трихинелл, и они могут сохраняться в нем очень длительное время. На практике трихинеллезное мясо подвергают технической утилизации или сжиганию.
Все туши мяса свиней, диких кабанов и медведей должны подвергаться ветеринарно-санитарной экспертизе и трихинеллоскопии. Для ликвидации и предупреждения заболеваний, вызываемых паразитическими червями, необходимо придерживаться следующих привил:
- неукоснительно соблюдать личную гигиену;
- все мясные продукты от диких животных употреблять в пищу только после предварительной проверки специалистами мясоконтрольных станций или ветврачами;
- не разбрасывать по территории тушки отстрелянных животных и не давать в качестве поощрения на охоте собакам внутренних органов или мяса;
- в каждом охотничьем хозяйстве иметь оборудованное место захоронения трупов животных (скотомогильники или герметичные колодцы – чешские ямы);
- места нахождения трупов павших животных и отходы их жизнедеятельности обеззараживать химикатами или, если это возможно, огнем
пользоваться уборными, недоступными для животных;
- проводить дегельминтизацию людей и не менее 4 раз в году сельскохозяйственных животных, охотничьих и служебных собак, кошек; - обеззараживание мест их содержания; уничтожение мышей и крыс, передает
пресс-служба Россельхознадзора СО.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора СО
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