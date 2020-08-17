Россельхознадзор СО: не употребляйте в пищу мясо диких животных без лабораторных исследований

112

- опасное паразитарное заболевание, общее для животных и человека, характеризующееся такими симптомами, как высокая температура, лихорадка, озноб, тошнота, боли в мышцах, горле и животе, отек лица, кожные сыпи, а при тяжелом течении происходит поражение внутренних органов и центральной нервной системы, что может быть причиной паралича и даже летального исхода.Большинство симптомов может наблюдаться в течение нескольких лет. Со временем трихинеллы внедряются в мышцы, где образуют вокруг себя оболочку, после этого симптомы проявляются редко.В Самарской области за последние 10 лет единичные случаи трихинеллеза регистрировались в Самаре, Сызрани, в Большечерниговском, Кинельском, Кошкинском, Похвистневском и Алексеевском районах. Ветеринарные врачи расследовали каждый случай и выявили, что самой распространенной причиной заражения было употребление в пищу непрожаренной свинины, а также мяса кабана, медведя и барсука. Причем, хорошая термическая обработка блюда из мяса, пораженного трихинеллами, часто не исключает заражения.Заболевание выявляется по анализу крови или мышечной биопсии. Существующие лекарственные препараты уничтожают только взрослых особей в кишечнике. Личинки, как правило, остаются невредимыми. Поэтому данное заболевание легче предупредить, чем вылечить. В связи с этим ветврачи не рекомендуют употреблять в пищу мясо диких хищников (при достижении хищником возраста 6-7 лет вероятность его заражения - 80-90%).