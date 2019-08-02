Росреестр СО: Регистрация права собственности без нотариуса

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Когда в сделке с недвижимостью нотариус не нужен, а когда обращение к нему обязательно, рассказала в ходе прямой линии начальник отдела ипотекиУправления Росреестра по Самарской областиС 31 июля этого года вступила в силу норма федерального закона, согласно которой отдельные сделки с недвижимым имуществом могут заключатьсясторонами без участия нотариуса. Нотариальное удостоверение отменено в двух случаях: если все собственники одновременно отчуждают свои доли в рамкаходной сделки и при заключении с банком договора об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество.«Если семья, например, из четырех человек решит продать, обменять или подарить жилье, сделка может быть заключена в простой письменной форме, -поясняет Аделаида Гук. – В этом случае предметом сделки будет являться объект недвижимости целиком, поэтому можно обойтись без обращения к нотариусу. При этом по желанию сторон такой договор можно нотариально удостоверить. Стоит помнить, что, когда в сделке по отчуждению имущества участвуетнесовершеннолетний, потребуется распоряжение органов опеки и попечительства и сделка всегда удостоверяется нотариусом».В части заключения договора залога доли Аделаида Гук подчеркнула, что, если договор заключается не с банком, а с другим юридическим или физическимлицом, обязанность обратиться за нотариальным удостоверением сделки сохраняется. Она также отметила и другие распространенные ситуации, в которыхобращение к нотариусу является обязательным: например, когда сделку заключают два участника, один из которых продает, а другой покупает долю в праве собственности, а также когда родители дарят свою долю в праве собственности детям, передает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.