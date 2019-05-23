Росреестр СО: Качество приема документов в МФЦ – важный вопрос для заявителей

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Государственные услуги, оказываемые Управлением Росреестра по Самарской области, – регистрация прав и постановка на кадастровый учет – предоставляются в каждом из 37 муниципальных образований Самарской области. Задача МФЦ – принять документы от заявителей, оперативно направить их в Управление Росреестра, и когда вернется результат, своевременно выдать его заявителю. «Через МФЦ на регистрацию недвижимости могут подать документы граждане и юридические лица, - говорит заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Самарской области Лилия Аглиулова. - Органыместного самоуправления и органы государственной власти обязаны подавать документы исключительно в электронном виде».В 2015 году доля документов, принимаемых МФЦ, составляла около 51%. В 2018 году МФЦ принимал почти 100% документов,поступающих в бумажном виде в орган регистрации прав. Таким образом, Управлению Росреестра совместно с МФЦ удалось превысить контрольные показатели целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».С учетом высокой социальной значимости работы сотрудников МФЦ в каждом муниципальном образовании Управлением Росреестра по Самарской области назначен ответственный специалист ведомства, к которому коллеги из МФЦ обращаются с возникающими вопросами о приеме документов. Кроме того, Управление Росреестра проводит обучающие мероприятия для МФЦ, в том числе анализируя типовые ошибки сотрудников многофункциональных центров при приеме документов от заявителей. «Чем качественней будет прием документов,тем меньше будет приостановлений и отказов в учетно-регистрационных действиях, а мы в этом очень заинтересованы, - говорит Лилия Аглиулова. - Более того, показатели, связанные с качеством приема документов МФЦ, с прошлого года добавлены в целевые модели и учитываются в рейтинге деятельности организации. В связи с этим анализ ошибок при приеме документов получил особое звучание и для специалистов МФЦ».Иногда ошибки носят исключительно технический характер. В связи с этим в Управлении Росреестра рекомендуют заявителям перед тем как подписать заявление внимательно проверить правильность написания их фамилии, имени, отчества, даты, места рождения, реквизитов паспортных данных, адресе регистрации заявителя и сведений об объекте недвижимости. Кроме того, стоит принимать во внимание рекомендации специалиста МФЦ сдать документы в соответствующей форме и комплектности. Отмахнувшись от совета, в последующем можно столкнуться с приостановлением и отказом в регистрации недвижимости. Так, например, в ряде случаев по закону требуется нотариальная форма договора, но заявитель настаивает, чтобы специалист МФЦ принял у него договор в простой письменной форме. Или, когда необходимо представить два подлинных экземпляра договора, заключенных в простой письменной форме, а заявитель принес только один.Также в Управлении Росреестра напомнили, что срок регистрации прав составляет 5 рабочих дней, срок постановки на кадастровый учет – 7 рабочих дней. При этом при подаче документов через МФЦ стоит учитывать время на доставку документов, передает пресс-служба Управления Росреестра СО.