Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму

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Решение принято после исследования качества морской воды в местах отдыха туристов."По результатам исследований 14 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (г. Алушта, г. Севастополь). По фактам выявленных нестандартных проб морской воды территориальными отделами вынесены постановления о временном ограничении купания по шести рекреационным зонам (г. Алушта)", - говорится в сообщении.При этом, по данным ведомства, также остаются в силе постановления о временном ограничении купания на двух пляжах в Севастополе.В Роспотребнадзоре отметили, что в купальный сезон в Крыму задействовано 455 пляжей, а в Севастополе – 36.