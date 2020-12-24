Роспотребнадзор разработал рекомендации для регионов на Новый год

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Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников разработал рекомендации для регионов, в рамках которых советует проводить все мероприятия на открытом воздухе, а также сократить количество участников до 50. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Также, по ее словам, рекомендуется при организации турпоездок и мероприятий соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, постоянно использовать санитайзеры. В общественном транспорте Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию чаще, чем обычно, так как его востребованность в новогодние праздники будет выше, и контролировать масочный режим. Попова отметила, что фудкортам в торговых центрах рекомендуется каждый три часа работы делать перерывы для проведения полной дезинфекции, передает Радио Маяк.