Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

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В первую очередь потребителям советуют обратить внимание на внешний вид упаковки. Если на ней есть вздутия, это говорит о том, что внутри размножаются вредные бактерии, в том числе возбудители опасного ботулизма.Следует также выбирать банки без подтёков и ржавчины, они должны быть герметичными и без признаков деформации.На упаковке должна быть нанесена маркировка в три ряда: первый — дата изготовления продукции, второй — ассортиментный ряд, то есть какая именно рыба внутри, третий — номер смены и индекс рыбной промышленности.В Роспотребнадзоре также рассказали, что консервы бывают трёх видов: в собственном соку (наиболее полезные, поскольку содержат только сам продукт, соль и специи), в томатном соку (в их составе много сахара) и в масле (выше содержание жира в конечном продукте).Покупателям также посоветовали выбирать банки соразмерно потребностям и перекладывать содержимое в другую ёмкость, поскольку рыба не хранится долго.