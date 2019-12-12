Роспотребнадзор предупреждает: Российские мегаполисы атакуют "супертараканы"

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Самые распространенные насекомые-вредители в российской городской среде – это тараканы. Их размножению способствуют горы мусора, которые ежедневно производят жители мегаполисов.Особенно остро проблема тараканов стоит для жителей многоэтажек, в которых на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины. Как рассказала радио Sputnik Светлана Рославцева, если владельцы таких точек экономят на дезинфекции, страдать будут все. Особенно, если применяются дешевые средства против тараканов."У большинства популяций тараканов теперь выявлена так называемая резистентность. Длительное применение против них одних и тех же средств вызвало то, что они перестали действовать", - рассказала специалист Роспотребнадзора.Спасение от "супертараканов" - в разнообразии применяемых средств."Надо заменить средство борьбы на другое по составу. Мы рекомендуем использовать неорганические вещества. Особенно надо обращать внимание на приманки с борной кислотой. Также есть препараты, которые включают в себя диатомит и борную кислоту", - советует специалист Роспотребнадзора.Названия диатомит и борная кислота только звучат страшно. Эти вещества в составе средств для борьбы с тараканами представляют угрозу только для насекомых. Если вы следуете инструкции, то вреда здоровью не будет.