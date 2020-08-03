Роспотребнадзор предупредил о возможности роста заболеваний от облучения из-за массовых КТ

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"Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март - июнь 2020 года возросла в полтора раза. Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний", - говорится в сообщении.Компьютерная томография стала одним из основных методов диагностики заболевания, которое вызывает новый коронавирус, наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител.Фото: Владимир Гердо/ТАСС