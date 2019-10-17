Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
17 октября 2019 09:29
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В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
"Орехи следует употреблять один-два раза в неделю, небольшими порциями (около 35 граммов). Совместное употребление орехов и зерновых (например, выпечка с ореховой начинкой, мюсли или другие комбинированные завтраки) усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами молочными кашами или десертами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, они являются высококалорийным продуктом.
У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также уменьшается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.
Так, кешью активизирует обмен белка и жировых кислот, понижает холестерин и укрепляет иммунитет, а лесной орех предотвращает онкологические заболевания и полезен после физических нагрузок. При этом грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.
Кедровые же орешки хорошо влияют на женский организм, существенно увеличивают объем молока в организме матери и помогают избавиться от дерматологических проблем, а миндаль - отличный антидепрессант, гармонизирует углеводный обмен, способствует похудению и улучшает работу кишечника.
Фото: pixabay
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