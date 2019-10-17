Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 17 октября, 10:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/10:
USD 64.35
0.1
EUR 71.05
0.2
Новости /  Общество /  Социум  

Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи

17 октября 2019 09:29
74
И посоветовал есть их один-два раза в неделю, сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи и посоветовал есть их один-два раза в неделю, сообщается на сайте ведомства, передает РИА Новости.

В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.

"Орехи следует употреблять один-два раза в неделю, небольшими порциями (около 35 граммов). Совместное употребление орехов и зерновых (например, выпечка с ореховой начинкой, мюсли или другие комбинированные завтраки) усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами молочными кашами или десертами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, они являются высококалорийным продуктом.

У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также уменьшается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.

Так, кешью активизирует обмен белка и жировых кислот, понижает холестерин и укрепляет иммунитет, а лесной орех предотвращает онкологические заболевания и полезен после физических нагрузок. При этом грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.

Кедровые же орешки хорошо влияют на женский организм, существенно увеличивают объем молока в организме матери и помогают избавиться от дерматологических проблем, а миндаль - отличный антидепрессант, гармонизирует углеводный обмен, способствует похудению и улучшает работу кишечника. 


Фото:   pixabay
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
17 октября 2019  09:45
Большие лимиты имеют как плюсы, так и минусы.
Кредитная лихорадка. Скрытые угрозы карт с большим лимитом
Большие лимиты имеют как плюсы, так и минусы.    Социум
31
17 октября 2019  09:29
И посоветовал есть их один-два раза в неделю, сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
И посоветовал есть их один-два раза в неделю, сообщается на сайте ведомства.  Социум
68
16 октября 2019  21:35
Родители дошкольников смогут добавить в свои заявления шесть учреждений.
Распределение мест в новых детских садах Самары пройдет в два этапа
Родители дошкольников смогут добавить в свои заявления шесть учреждений.   Социум
239
Весь список

Здравоохранение
16 октября 2019  13:48
Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога.
Московские врачи спасли зрение мужчине, который проткнул глаз прутом
Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога.   Здравоохранение
309
15 октября 2019  23:14
Как выгодно покупать на iHerb
Как выгодно покупать на iHerb
  Здравоохранение
54
14 октября 2019  18:45
В Самарской области с 2019 года реализуется проект Укрепление общественного здоровья в рамках Национального проекта Демография.
Опыт Самарской области отмечен на III Всероссийском форуме по общественному здоровью
В Самарской области с 2019 года реализуется проект Укрепление общественного здоровья в рамках Национального проекта Демография.    Здравоохранение
412
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14570
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14499
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14513
Весь список
Туризм
14 октября 2019  10:34
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
 Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA.  Туризм
57
9 октября 2019  13:08
Свадьба на Бали - это здорово!
Свадьба на Бали - это здорово!
 Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
71
8 октября 2019  13:28
Из Самары полетит новый чартер в Стамбул
Из Самары полетит новый чартер в Стамбул
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
603
Весь список
Образование
10 октября 2019  10:35
На пост ректора Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев
На пост ректора Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
261
9 октября 2019  15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в будущее».
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
395
9 октября 2019  10:47
Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ
Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
347
Весь список

Культура
16 октября 2019  20:33
В постановке принимают участие студенты театрального факультета СГИКа, режиссер постановки - Александр Мальцев.
Студенты покажут театральную постановку «Аленький цветочек», победившую в региональном туре фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»
В постановке принимают участие студенты театрального факультета СГИКа, режиссер постановки - Александр Мальцев.  Культура
220
16 октября 2019  18:34
Открытие выставки посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики госпожа Норма Пенсадо, а также атташе по вопросам культуры и образования посольства Мексики госпожа Наталия Фортуни.
В Самаре состоялось открытие выставки мексиканской гравюры XX века
Открытие выставки посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики госпожа Норма Пенсадо, а также атташе по вопросам культуры и образования посольства... Культура
269
16 октября 2019  16:59
Условием создания виртуального концертного зала было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета и квалифицированных специалистов.
В Сызрани открылся виртуальный концертный зал
Условием создания виртуального концертного зала было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета и квалифицированных... Культура
271
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15251
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
180
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
240
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
232
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
279
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
369
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
719
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
549
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
495
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
779
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
995
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1622
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1126
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1379
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1573
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1017
Весь список

Мероприятия
Александр Соболев встретится с болельщиками в банке "Солидарность"
В Самаре состоялось открытие выставки мексиканской гравюры XX века
Баскетболисты «Самары» провели мастер-класс в школе №46
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные