Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя
23 июня 2019 11:21
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Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию. Советы опубликованы на сайте ведомства в воскресенье, 23 июня.
В первую очередь эксперты обращают внимание, что спиртное нужно покупать только в магазинах с лицензией на розничную продажу алкоголя. Этот документ должен быть размещен в доступном для ознакомления месте.
Не стоит покупать алкоголь в местах несанкционированной торговли — павильонах, киосках и с рук, а также в Сети. Реализация спиртного в магазине предусматривает регистрацию этой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), поэтому ее продажа должна обязательно происходить с использованием кассы.
Также нужно обращать внимание на стоимость товара. Сейчас минимальная розничная цена на водку крепостью 40% и объемом 0,5 л должна составлять не менее 205 рублей, коньяка того же объема — не менее 371 рубля, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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