Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
13 июля 2019 14:32
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Ведомство рекомендует собирать в плетенные корзины хорошо знакомые виды грибов вдали от автодорог и населенных мест — в «экологически чистых» районах, причем срезать грибы только с целой ножкой.
Собранные грибы как скоропортящийся продукт необходимо приготовить в то же день, причем каждый вид грибов подвергать кулинарной обработке отдельно. Кроме того, грибы нельзя готовить в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.
Роспотребнадзор напомнил, что ежегодно в стране регистрируется порядка 1 тыс. отравившихся грибами, причем около 30 случаев заканчиваются летальным исходом.
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