Роспотребнадзор СО проконсультирует по вопросам качества и безопасности детских товаров

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В Самаре стартовало тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарков.

Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области»

до 21 декабря 2020 года.

Интересующие вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефону «горячей линии»: (846) 266-98-49; специалистам консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» по телефону: (846) 373-49-22; отдела гигиены и эпидемиологии в г. Самара – (846) 337-73-93, единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43.

Также по телефонам «горячей линии» родители смогут получить консультацию по вопросам организации питания в школах.

Режим работы «горячих линий» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: соцсети