Роспотребнадзор СО проконсультирует по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей

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Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области до 2 сентября 2020 года.Интересующие вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, по детскому питанию, а также о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой группе товаров можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефонам «горячей линии»: (846) 266-98-49; специалистам единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, передает пресс-служба горадминистрации.