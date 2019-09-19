Роспотребнадзор СО: Меры профилактики отравлений грибами

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Отравление могут вызвать собственно, как случайно собранные ядовитые грибы (бледная поганка, мухоморы, ложные опята, ложные дождевики и др.), так и условно съедобные или съедобные грибы в результате несоблюдения правил термической обработки, рецептуры и технологии их приготовления. Опасность так же могут представлять съедобные грибы, получившие название "мутанты". В старых грибах наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека.Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому их не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям до 8 лет (независимо от способа и времени приготовления), а также лицам с заболеваниями ЖКТ (гастриты, холециститы, панкреатиты, гепатиты и др.), так как приём грибов может спровоцировать обострение хронического заболевания.Чаще всего отравление условно съедобными грибами (сморчки, строчки, волнушки, рядовки и др.) возникает вследствие их неправильного приготовления. Употреблять условно съедобные грибы без специальной обработки - предварительного вымачивания, термической обработки с последующим сливом отвара нельзя, поскольку в нём могут сохраниться ядовитые вещества.Признаки отравления неправильно приготовленными съедобными и условно-годными грибами - тошнота, рвота, понос – появляются вскоре после употребления грибов (через 1-4 часа). Выздоровление наступает обычно через сутки. Условно съедобные грибы – грузди, волнушки, валуи, горкушки, рядовки, толкачики, скрипицы, содержащие смолоподобные вещества, могут вызвать острый гастроэнтерит – воспаление желудка и тонкого кишечника.За 8 месяцев 2019 года, по данным токсикологического мониторинга, в Самарской области зарегистрировано 55 случаев отравлений дикорастущими грибами, при этом 3 случая закончились летальным исходом.Кроме того, грибы могут стать причиной очень тяжелого заболевания – ботулизма. Возбудитель ботулизма в виде спор содержится главным образом в почве. Если перед консервированием грибы (особенно пластинчатые) были плохо очищены и промыты, на их поверхности вместе с мельчайшими частицами земли могут оказаться и возбудители (споры) ботулизма.Домашняя термическая обработка их не разрушает, а в условиях отсутствия кислорода (в герметически укупоренной банке) споры микроба прорастают с образованием в консервированных грибах ботулотоксина – опаснейшего для человека яда.Чтобы избежать заболевания ботулизмом, надо очень тщательно очищать и промывать от земли, предназначенные для консервирования грибы, причем они должны быть свежими и доброкачественными. При обработке в домашних условиях грибы рекомендуется консервировать в банках с неплотно притертыми крышками. Перед употреблением консервированные грибы желательно подвергнуть термической обработке для уничтожения,возможно образовавшегося и накопившегося ботулотоксина. Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72 часа после приема грибов в пищу. Клинические проявления заболевания ботулизма: головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся расплывчатыми).За 8 месяцев т.г. в области не зарегистрировано случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего консервирования.Меры профилактики отравлений грибами:- отправляясь на сбор грибов, по возможности, пригласите с собой опытного грибника.Собирайте только хорошо знакомые виды съедобных грибов, нельзяпробовать грибы во время сбора;-не собирайте старые, переросшие грибы, растущие вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, в черте города;-все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.-не употребляйте в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых вы сомневаетесь;-не покупайте у случайных лиц, в местах стихийной торговли свежие грибы, а также грибы сборные, без ножек, шляпок, в резаном, сушеном или консервированном виде, закатанные в герметически закрытую тару;-покупайте свежие грибы непромышленного сбора только в местах санкционированной торговли (рынки, ярмарки,), где осуществляется их экспертиза;-при покупке свежих грибовпромышленного изготовления в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.-не кормите грибами и грибными консервами детей, беременных женщин и людей с заболеваниями органов пищеварения;-соблюдайте условия и сроки хранения грибов, правила и рецептуру консервирования и приготовления грибных блюд (рекомендуется замачивать и отваривать любые виды грибов в хорошо подсоленной воде большого объема, воду после отваривания слить, грибы промыть в кипяченой воде).При появлении первых признаков отравления грибами следует срочно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.