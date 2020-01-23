"Росконтроль" проверил оливковое масло на прилавках магазинов

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Специалисты исследовали шесть марок: Coosur, Maestro de oliva, Borges, ITVL, "Маркет. Перекресток", Filippo Berio на вкус, состав и свежесть.— С уверенностью можем заявить, что со вкусом у участников теста всё в порядке. Внешний вид, цвет и консистенция тоже такие, как должны быть. Это подтверждает вывод о том, что фальсификата среди проверенных товаров нет, — сообщили в "Росконтроле".Эксперты отметили, что все шесть марок оливкового масла — качественные. Однако небольшие вопросы возникли к брендам Maestro de oliva и ITVL. В составе первого нашли консервант, а второе масло оказалось не самой первой свежести.Фото из открытых источников