"Росконтроль" назвал лучший зелёный горошек для оливье

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В лабораторию отправился консервированный зелёный горошек брендов Bonduelle, "Дядя Ваня", "Красная цена", "6 соток", EKO, "Ашан", "Просто". Только образцы "6 соток" и Bonduelle действительно относятся к высшему сорту, к первому причислен "Дядя Ваня".— Консервы "Красная цена", "Просто" — очень низкого качества, вследствие чего их сорт оценить невозможно. В образце "Просто" и вовсе обнаружен кормовой горох, — подчеркнули специалисты экспертного центра Союза потребителей.А вот продукция бренда ЕКО соответствует второму сорту: консистенция горошка неоднородная, много битых зёрен, также отмечено высокое содержание соли по сравнению со средними значениями для данного продукта.Что касается соотношения основного ингредиента — горошка — к жидкости, то самыми щедрыми оказались "6 соток" и Bonduelle (горошка в этих образцах не менее 60%).— Остаточные количества пестицидов дельтаметрина и пиперонил-бутоксида были обнаружены в образцах "Просто" и "Красная цена". В "Красной цене" также выявлен о-фенилфенол, — говорится в сообщении.Кроме того, в продукции бренда "Ашан" был выявлен пестицид тебуконазол. Однако все эти остаточные количества находятся на безопасном уровне, поэтому беспокоиться за своё здоровье в данном случае не стоит.