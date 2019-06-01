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Новости /  Общество /  Социум  

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

1 июня 2019 18:28
128
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети, передает РИА Новости.

"Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно", - говорится в сообщении ведомства в "ВКонтакте".

Отмечается, что одноклассники могут найти фотографии ребенка и использовать их для травли.

Также в последнее время фиксируется множество сайтов, на которых педофилы публикуют фотографии детей, найденные в соцсетях, поясняет ведомство.

Роскомнадзор напоминает родителям, что ребенок имеет право на конфиденциальность, и невозможность выразить их сознательно не означает его согласие на подобные публикации. 
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Комментарии



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