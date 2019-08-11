Роскомнадзор потребовал запретить рекламу массовых мероприятий на YouTube

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По информации ведомства, некоторые YouTube-каналы покупают рекламу push-уведомлений. С их помощью они рассказывают о незаконных акциях, направленных на срыв выборов федерального и регионального значения.Рекламные уведомления получают в том числе пользователи, не являющиеся подписчиками этих каналов.Если Google откажется выполнять требования Роскомнадзора, Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства и воспрепятствование проведению выборов. В этом случае Россия «оставляет за собой право на адекватную реакцию». Что именно под этим подразумевается, не уточняется.