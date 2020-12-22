Роскомнадзор назвал главного распространителя фейков

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За 2020 год более 1 670 сайтов распространяли фейковые новости, около 1,1 тыс. из них по требованию Роскомнадзора удалили ложную информацию, а не менее 570 сайтов были заблокированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным Роскомнадзора, 60% ложной информации было посвящено теме COVID-19. Причем, российские ресурсы удаляли ложную информацию в течение нескольких минут или часов. Иностранные платформы тратили на удаление фейков больше времени, либо вообще не удаляли.

Ведущим распространителем ложной информации в этом году стал видеохостинг YouTube, сообщил Роскомнадзор.

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