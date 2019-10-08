Роскачество составило рейтинг лучших мессенджеров

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Испытания проводились по 68 критериям. Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения WhatsApp, Viber и Скайп на iOS и WhatsApp, Viber и Threema на Android.«Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 14 из 49 — все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Небезопасных приложений выявлено не было, однако у ряда мессенджеров отсутствует сквозное шифрование, что не дает права называть их защищенными», — указано в сообщении.Наиболее функциональными приложениям, как на iOS, так и на Android, оказались «ТамТам», ICQ и «Mail.ru Агент». Самыми удобными инструментами на iOS являются Facebook Messenger, Threema и «Скайп». На Android – Threema, «ВКонтакте» и «Скайп».Наиболее защищенные на iOS — Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire. На Android — Wickr Me, Viber, Threema и Signal.Уточняется, что в исследование не вошел Telegram, доступ к которому был ограничен на территории России по требованию Роскомнадзора. Также исследование не затронуло корпоративные мессенджеры и приложения, предназначенные в первую очередь для осуществления финансовых трансакций (при помощи чата).