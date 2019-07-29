Росавиация готова к переговорам с Украиной по авиасообщению

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Недавно на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией. Автор обращения Виктория Темченко написала, что из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями."Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов", - сказал Нерадько в понедельник, отвечая на вопрос, готова ли Росавиация вести сУкраиной переговоры о возобновлении авиасообщения в связи с появившейся петицией.Представитель Росавиации еще в апреле текущего года сообщал РИА Новости, что в ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения между странами со стороны Украины российское ведомство предложило провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе в полном объеме. Такое решение, пояснили в ведомстве, отвечает интересам обоих народов и авиапассажиров.Нерадько в понедельник сообщил, что пока каких-то контактов или встреч по этому вопросу с украинской стороной не было.Украина "закрыла небо" для российских пассажирских и грузовых перевозок с 25 октября 2015 года. В санкционный список попали крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот", тогда еще находившаяся в предбанкротном состоянии "Трансаэро", авиакомпания "Якутия", авиакомпании группы S7. Все перечисленные перевозчики летали чартерами или регулярными рейсами в ставший российским Крым. С того же дня и Россия ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний. Запрет, как отмечала ранее Росавиация, будет действовать до тех пор, пока решение украинских властей в отношении российских авиакомпаний не будет отменено.